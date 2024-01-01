Там зауважили, що фактично у всіх областях працювала протиповітряна оборона.

У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітрянх сил. Там уточнили, що атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

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"Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131. Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованої території Херсонської і Запорізької областей", - зазнаяається у повідомленні.

У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників.

"Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. У новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 Shahed-136/131", - повідомили Повітряні сили.

У свою чергу командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук подякував захисникам неба за роботу. "Усім велика подяка за бойову роботу! Рік тому у новорічну ніч захисники неба знищили 45 "шахедів". Сьогодні – 87! Тримаймо небо!", - прокоментував Олещук.

Удар по Україні в новорічну ніч

У ніч на 1 січня окупанти вдарили по Україні дронами-камікадзе, внаслідок чого сталися влучання на Миколаївщині та Одесі, де в різних районах міста в житлових будинках виникли пожежі. Вночі голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про загиблого та сказав, що кількість постраждалих уточнюється.

Під ранок вибухи пролунали у Львові. Там уламки ворожого безпілотника влучили в цивільний об'єкт, в наслідок чого там почалася пожежа. Зокрема, зафіксували падіння уламків дрона в Дублянах. Крім того, окупанти повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.

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