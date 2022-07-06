Навчання є частиною інноваційної програми, яка має на меті навчити до 10 тисяч українських новобранців.

Перша ротація українських військових прибула до Великої Британії для навчань.

Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес.

Навчання є частиною інноваційної програми, яка має на меті навчити до 10 тисяч українських новобранців.

"Нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військових. Навчання проходитимуть на військових полігонах північно-східного, південно-західного та південно-східного регіонів. Навчання проводитимуть підрозділи 11 бригади сприяння силам безпеки", - сказав Воллес.

Він додав, що українські військові пройдуть курси на основі базової військової підготовки Великої Британії. Вона включає навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів.

"Ми прагнемо збільшити масштаб та частоту цих курсів відповідно до українських вимог. Ми також обговорюємо з міжнародними партнерами варіанти розширення участі у програмі навчання, конструктивно працюючи з країнами, які готові надати підтримку, надавши інструкторів або обладнання", - додав міністр.

Також очікується, що навчальний пакет буде розвиватися з часом.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії розпочинаються навчання для українських військових.

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