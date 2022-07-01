Це вперше, коли журналісти отримали доступ до навчань з моменту їхнього початку.

Британські журналісти показали навчання українських бійців на гаубицях L119 і реактивних систем залпового вогню M270 у Великій Британії.

Сюжет опублікував Sky News.

Повідомляється, що понад 450 українських солдатів пройшли навчання з поводження з низкою озброєнь, таких як РСЗВ.

На відео новозеландські L119, а не британські L118, різниця в снаряді L119 можуть використовувати широко поширені американські снаряди типу M1.

Підрозділи за останні кілька тижнів пройшли курси на рівнині Солсбері в Вілтширі та в інших місцях.

Офіцер британської армії, капітан Джеймс Оліфант допомагав проводити тренування з РСЗВ і розповів журналістам про те, що був шокований, зіткнувшись у навчанні з професійними військовими ЗСУ, а не новачками.

"Це стало для нас шоком. Ми підготували програму навчання і зміст навчання, грунтуючись на нашому досвіді навчання британських солдатів. А коли ми дізналися, що це професійні ракетники, зміст курсу і його проведення стало набагато простіше", - поділився

Крім навчання складнішої зброї, британський уряд окремо заявив, що може кожні 120 днів навчати 10 тисяч українських солдатів піхоти у Британії.

У минулі вихідні на Солсбері-Плейн українські військовослужбовці, які навчалися з ракетною системою, працювали групами по три людини, переміщаючи систему.

В українських військових бойовий дух на високому рівні.

"Настрій у наших українців бойовий. Ми розуміємо, що ми тут, щоб підготуватися до того, щоб там поліпшити ситуацію. Ми впевнені, що це допоможе нам у нашій боротьбі", - сказав український офіцер, попросивши не називати його імені.

Це вперше, коли журналісти отримали доступ до навчань з моменту їх початку.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив усі зусилля на захопленні Лисичанська - останнього бастіону на шляху окупації всієї Луганської області.

Увечері 30 червня стало відомо про прорив противника на територію НПЗ міста - росіяни утримують північно-західну і південно-східну частини заводу.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

На Херсонському напрямку тривають активні контрнаступальні заходи ЗСУ: українці поступово просуваються, звільняють населені пункти й закріплюються на нових позиціях.

Разом з тим, щоб розтягнути сили захисників, російські війська знову обстрілюють прикордонні регіони - під мінометний і кулеметний вогонь цього разу потрапила Сумська область.

30 червня Росія фактично визнала свою поразку на Зміїному, відвівши залишки розгромлених військ з острова. Хоча тиск Росії на узбережжя послабиться, але звільнення Зміїного не розблокує Чорне море для експорту українського зерна.

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