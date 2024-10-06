Фахівець зазначив, що цікаво було б дізнатися у ініціаторів відповідного законопроекту, чому потрібно було зменшувати цей термін.

Скорочення термінів явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) жодним чином принципово нічого не змінює.

Таку думку в ефірі "Апостроф TV" висловив Ростислав Кравець, адвокат, голова адвокатського об’єднання "Кравець і Партнери". Відповідаючи на запитання, чим зумовлене скорочення термінів явки до ТЦК та СП, він висловив думку, що питання мобілізації досі не налагоджене.

"Були внесені зміни в сам порядок, яким чином після отримання повістки особа повинна з’явитися до ТЦК. Цей термін був… зменшений з 14 до 7 діб. Єдине питання в тому, що на сьогоднішній день це жодним чином принципово нічого не змінює", - сказав адвокат.

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Кравець додав, що цікаво було б дізнатися у ініціаторів відповідного законопроекту, чому потрібно було зменшувати цей термін.

"Тому зміна терміну на фоні інших змін, щодо і бронювання, і заяв представників держави про те, що дуже велика кількість заброньованих, яких вважають, що вони незаконно заброньовані, у пересічних громадян викликає багато запитань", - сказав він.

"Що стосується штрафів у разі нез’явлення до ТЦК, то це, знову ж таки, окрема історія. На сьогоднішній день, як ми бачимо, практично всі штрафи, у разі їх оскарження, скасовуються", - зауважив Кравець.

Він додав, що питання є до тих, хто "виписує повістки, знаючи, що вони незаконні, і хто не виконує безпосередньо свої обов’язки".

"З’явилася ця новина про 70 тис. повісток, які були направлені військовозобов’язаним, однак деякі потрапили до тих осіб, які вже служать, до заброньованих, до тих, хто має відстрочку. От у цьому питання. Навіщо збір персональних даних, якщо ви не можете його обробляти? Тому й питання, навіщо скорочувати терміни? Що саме це дасть ЗСУ і обороні", - зауважив Кравець.

Скорочення термінів явки в ТЦК

Кабінет міністрів скоротив термін явки до ТЦК та СП. Згідно з ухваленим рішенням, відтепер прибути до ТЦК за повісткою з адміністративного центру області необхідно протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти.

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