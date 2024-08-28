Вторгнення ЗСУ в Курську область не змінило основних російських розрахунків і поглядів.

Не тільки серед західних політиків, експертів і широкої громадськості точаться дискусії про те, як має закінчитися війна в Україні, такі самі розмови точаться і в Росії. Видання Foreign Policy поговорило з широким колом представників російської еліти і дізналося їхні уявлення про війну і про те, як вона зрештою має закінчитися.

"Лише незначна меншість вважала, що Росія повинна боротися за повну перемогу в Україні, включно з анексією нових великих ділянок української території або створенням проросійського режиму в Києві. Значна більшість хотіла якнайшвидшого припинення вогню приблизно за наявними лініями фронту. Існує велика впевненість у тому, що українські військові ніколи не зможуть прорватися і відвоювати значні обсяги втрачених Україною територій", - пише FP.

При цьому, як зазначає видання, вторгнення ЗСУ в Курську область не змінило основних російських розрахунків і поглядів - не в останню чергу через успіхи російської армії на Донбасі. "Рано чи пізно їм доведеться піти з Курська, але ми ніколи не підемо з Криму і Донбасу", - заявив один із російських експертів з безпеки.

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Більшість опитаних представників російської еліти вважали, що Росія не зможе захопити великі українські міста, такі як Харків, силою зброї. Вони вказували на те, що взяття навіть таких невеликих міст, як Бахмут, за сильного українського опору займає багато часу, призводить до великих втрат і величезних руйнувань. Тому будь-які сільські райони Харківської області, які можуть бути захоплені, мають розглядатися не як призи, а як розмінна монета в майбутніх переговорах.

Такі переконання ґрунтуються на тому, що створення російської армії, достатньо великої для такої повної перемоги, потребуватиме нового масового призову та мобілізації, що, можливо, призведе до народного опору. Частково з цієї самої причини ідея вийти за межі України для майбутнього нападу на НАТО була відкинута всіма опитаними.

"Весь сенс усіх цих попереджень НАТО полягав у тому, щоб зупинити НАТО від вступу в боротьбу проти нас в Україні через жахливі небезпеки, пов'язані з цим. Навіщо нам самим нападати на НАТО і накликати на себе ці небезпеки? Що ми можемо сподіватися отримати? Це абсурд!", - заявили співрозмовники видання.

Що буде із захопленою територією України

Водночас усі опитані FP представники російської еліти заявляли, що не може бути ніякого відходу з території, що належить Росії в чотирьох українських областях. При цьому більшість висловили думку, що будь-яка територія в інших областях, таких як Харківська, може бути повернута Україні в обмін на її демілітаризацію.

Це допомогло б гарантувати припинення вогню, а також дало б змогу Путіну заявити, що він забезпечив безпеку прилеглих російських областей, які піддаються українським обстрілам. Деякі також вважали, що можна було б обміняти територію Харківської області на територію чотирьох областей, які ще повністю не окуповані Росією.

Інші вимоги Росії

Більшість співрозмовників видання зазначили, що якщо під час переговорів Захід погодиться з ключовими російськими вимогами, Росія знизить рівень інших. Так, з приводу російської вимоги про "денацифікацію" України кілька людей сказали, що Росія все одно повинна прагнути до "дружнього" уряду в Києві, тобто до зміни режиму, оскільки дуже важко уявити, що будь-який вільно обраний український уряд буде доброзичливо ставитися до Росії.

"Однак значна більшість заявила, що якщо російські умови в інших галузях будуть виконані, то Росія повинна задовольнятися ухваленням закону про заборону неонацистських партій і символіки", - пише видання.

Також опитані одностайно визнали, що немає жодних шансів на міжнародне офіційне та юридичне визнання російської анексії українських територій, і Росія не наполягатиме на цьому. Зазначається, що це буде відкинуто не тільки Україною та Заходом, а й Китаєм, Індією та Південною Африкою, жодна з яких не визнала російську анексію Криму 2014 року.

Тому в рамках мирного врегулювання питання про статус цих територій може бути відкладене для нескінченних майбутніх перемовин, доки врешті-решт усі не забудуть про нього - за прикладом невизнаної, але практично не оспорюваної Турецької Республіки Північного Кіпру. Це означає, що від України не будуть публічно вимагати "відмовитися" від цих територій, а лише визнати неможливість їх повторного завоювання силою.

Усе визначиться на полі бою

Однак, зрештою, звісно, переговорну позицію Росії визначатиме Путін. При цьому всі співрозмовники видання зазначали, що вимоги Росії визначатимуться тим, що відбудеться на полі бою.

"Якщо українці зможуть утримати існуючу лінію, то саме по ній в кінцевому підсумку і буде укладено угоду про припинення вогню. Але якщо українці зазнають поразки, то, за словами одного російського колишнього солдата, "Петро і Катерина все ще чекають", апелюючи до того, що Петро Великий і Катерина Велика завоювали для Росії всю територію, яка зараз є східною і південною Україною", - пише FP.

Війна в Україні - новини

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, відповідаючи на запитання про наслідки Курської операції для зони Покровська, зазначив, що Росія перекинула на Курський напрямок приблизно 30 тисяч своїх військовослужбовців, і ця цифра зростає. За його словами, одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших ділянок фронту. Насамперед, це стосується Покровського, Курахівського напрямку.

Водночас, як пише NYT, для Росії відбиття вторгнення ЗСУ в Курську область має менше значення, ніж просування її військ на Донбасі, оскільки мета російського літнього наступу - принаймні оволодіти Покровськом.

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