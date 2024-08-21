За його словами, війна може перейти з гарячої фази в заморожений конфлікт, який триватиме роками.

Війна в Україні завершиться тоді, коли обидві сторони зрозуміють, що досягти поставлених цілей військовим шляхом неможливо, однак на це можуть піти роки. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє видання Novinky.

"Конфлікт триватиме, поки не буде достатньо сил, щоб переконати обидві сторони, що військові інструменти не можуть досягти їхніх політичних цілей. Це може статися цього року, але це також може статися наступного року або, можливо, через кілька років. Конфлікт може перейти з гарячої фази в заморожений конфлікт, який може тривати роками", - вважає він.

На його дуку, через кілька років обидві сторони зрозуміють, що продовжувати війну не можна, і підуть на переговори. Але вагомий внесок у це мають зробити світові держави - не лише США, а й Китай.

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Він також розповів, чим може закінчитися війна

"Справедливий мир, якщо уявити його в категорії 100 відсотків або нічого, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включаючи Крим. Це передбачало б відшкодування збитків від війни за рахунок агресора. Але, як ми, напевно, всі відчуваємо, це скоріше ілюзія. Реальність буде трохи іншою. Треба говорити про те, що ми хочемо максимально наблизитися до справедливого миру", - зазначив Павел.

Він наголосив, що Україна має звільнити якомога більшу частину своєї території. Але, ймовірно, внаслідок переговорів повернення окупованих територій назад не відбудеться.

"З іншого боку, ми всі усвідомлюємо, що Росія – це не якась країна, це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності багато-багато років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною за припинення конфлікту є якесь тимчасове рішення, яке буде компромісом, то я вважаю, що це хороший шлях", - каже він.

Війна в Україні - новини

Як писало видання Foreign Policy, вторгнення України на територію Росії може призвести до швидшого закінчення військового конфлікту.

Схоже, Київ готує основу для потенційних переговорів, прагнучи зміцнити свою позицію та публічно заявляючи про готовність.

Також УНІАН писав, що Україна хоче провести другий саміт миру, який, як очікується, відбудеться цього року, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій з російськими окупантами. Ключове очікування від цього заходу – що він сформує основні передумови для припинення бойових дій.

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