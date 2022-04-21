У РФ немає серйозних сил, заявив радник очільника Офісу президента.

В Україні надалі буде позиційна війна і ще один наступ окупантів.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

"Скоріш за все, нас чекає позиційна війна - намагання РФ оголошувати перемир’я, вести перемовини якісь там, створювати гуманітарні коридори і накопичувати сили для наступної фази", - зазначив він.

За словами Арестовича, в Росії немає серйозних сил, бо йдеться про строковиків, яких почали призивати до війська з 1 квітня, а для їх мінімальної підготовки потрібно два-три місяці. При цьому він додав, що Росії доведеться зняти зі зберігання запаси зброї та військової техніки.

"За цей час їх почнуть ламати конкретно економічні санкції, за цей час Збройні сили України та інші сили оборони отримають західну зброю, і ми ще подивимось, хто де збереться і хто кого доламає. Я думаю, що це будемо ми ламати їх і гнати з нашої землі", - наголосив радник керівника ОП.

За його словами, окупанти розуміють, що попереду в них оборона майже тисячокілометрової ділянки фронту від Херсона до Харкова, а "в них тут 100 тисяч війська, то вони розуміють, що не здатні утримати цю територію військовим шляхом". Тому йде підготовка до проведення так званого референдуму щодо створення так званої "Херсонської народної республіки".

Вони хочуть набирати у військо мешканців тимчасово окупованих територій, а це є міжнародний злочин.

Арестович наголосив, що у мешканців окупованих територій України є три виходи із ситуації: ховатися, покидати територію, поки це можливо, і якщо призвуть, то переходити на наш бік зі зброєю в руках - і "ви будете героями для нас, які змогли зробити свій складний вибір в складній обстановці".

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, взяв під контроль низку населених пунктів та заблокував Маріуполь. Українські воїни давали ворогу гідну відсіч, знищені понад 20 тисяч окупантів.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов 18 квітня сказав, що ворог намагався прорвати оборону української держави майже по всій лінії фронту Луганської, Донецької та Харківської областей.

Вас також можуть зацікавити новини: