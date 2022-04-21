У нашій країні вже знищено 829 танків ворога, поділилися в Генштабі ЗСУ.

З початку війни втрати РФ в Україні досягли психологічної позначки - вже становлять приблизно 21 тисячу осіб.

У нашій країні вже знищені, зокрема, 829 ворожих танків та 2 118 бойових броньованих машин, поділився у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, також ліквідовано 1 508 одиниць автомобільної техніки, 172 літаки, 151 вертоліт, 166 безпілотників оперативно-тактичного рівня, вісім кораблів/катерів і 27 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Чернігові, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Сумах та в Житомирі. Українські військовослужбовці давали гідну відсіч супротивнику.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 20 квітня втрати Росії в Україні становили близько 20 900 осіб. За його даними, в нашій країні було знищено 815 танків.

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