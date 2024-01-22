Плетенчук назвав, які кораблі наразі є найбільшою загрозою для України.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів, скільки одиниць російського флоту вже було знищено, і що зараз у пріоритеті для подальшої ліквідації.

Деталі він розкрив, коментуючи спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України в ефірі телемарафону.

"Якщо брати лише флот, - це 22 одиниці знищено, 13 пошкоджено. Це досить вже серйозний показник, враховуючи загальну кількість. Залишаються, звісно, серед пріоритетних цілей, це не секрет, носії крилатих ракет", - зауважив Плетенчук.

Він додав, що їх, в середньому, в Азово-Чорноморському регіоні з десяток, серед яких - чотири субмарини. Також до цього переліку входять великі десантні кораблі та решта бойових одиниць, які могли б брати участь у бойових діях.

"Станом на зараз, як можна зрозуміти з їхньої практики й загалом, основні одиниці, які вони використовують для нанесення вогневого ураження по нашій території, - це носії крилатих ракет", - сказав речник.

Плетенчук зауважив, що це зброя фактично дистанційної дії, яку можна застосовувати з різних куточків Чорного моря, зберігати якусь досить велику відстань, наскільки це можливо в Чорному морі, для того, щоб якось забезпечити їх безпеку.

"Тому ці якраз носії, в першу чергу, російські окупанти передислокували з Криму до Новоросійська, інших пунктів базування. Станом на зараз ці кораблі є найбільшою загрозою для України", - наголосив він.

За словами Плетенчука, решта кораблів, які, наприклад, мають протикорабельні комплекси, або ті самі десантні кораблі, фактично наразі у бойових діях не застосовуються. Вони виконують різноманітні завдання.

"Також є кораблі, які можуть виконувати завдання з ведення розвідки, протимінні кораблі. Тральники, наприклад. Вони виконують повсякденні бойові завдання біля берегів окупованого Криму, біля своїх берегів. Такої загрози вони для нас зараз не несуть, як носій", - пояснив він.

Стосовно ВДК речник зауважив, що окупанти наразі не можуть застосовувати їх за призначенням. Адже провести зараз операцію з висадки десанту неможливо.

"З 13 одиниць, які вони назбирали перед початком повномасштабного вторгнення… Сім одиниць виведено з ладу: три з них - назавжди, чотири - перебувають у довготривалому ремонті", - сказав Плетенчук.

У морі наразі перебувають 13 одиниць ворожого флоту, зауважив речник. "Виконують учбові завдання. Завдання з охорони пунктів базування і критичної інфраструктури. Тобто одиниць сьогодні зранку спостерігаємо досить багато. Серед них - два носії, загальним залпом до 16 ракет може бути. Але сказати, що якось змінюється ситуація критично або вагомо в морі, я не можу поки", - розповів він.

Чорне море стане центром уваги ЗСУ у 2024 році

Днями колишній президент Джеймстаунського фонду Глен Е. Ховард висловив думку, що Крим та Чорне море стануть центром уваги українських сил у 2024 році.

Він зазначив, що ізоляція півострова та деградація російських військових сил там "надзвичайно важлива для України, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону".

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