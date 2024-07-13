Супротивники втратили ще 52 одиниці автомобільної техніки й 8 танків, зазначили у Сухопутних військах нашої армії.

Загальні втрати Росії в Україні за добу зросли на 1120 супротивників та тепер становлять приблизно 557770 осіб.

Такою інформацією у суботу вранці, 13 липня, поділилися Сухопутні війська Збройних сил України у своєму каналі в Telegram. У ЗСУ додали, що вороги також втратили ще 8 танків, 24 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем та 1 засіб протиповітряної оборони.

Крім того, "мінусовано" 34 ворожі дрони оперативно-тактичного рівня, 13 одиниць спецтехніки й 52 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Відео дня

Командувач Повітряних сил української армії генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що вночі супротивники запустили по українській землі з Приморсько-Ахтарська 5 ударних безпілотників типу Shahed-131/136, і чотири з них наші захисники ліквідували у Харківській та Донецькій областях. По дронах супротивника працювали мобільні вогневі групи Сил оборони.

"...П’ятий ("Шахед", - Ред.) - вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі", - додав Олещук.

Важливі новини України про війну - зараз це варте уваги

Російські загарбники намагалися рухатися вперед на низці напрямків в Україні й зазнавали величезних втрат. Загальні втрати ворога на 12 липня 2024 року становили приблизно 556 650 супротивників.

Генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула та позаштатний співробітник Центру стратегічних і бюджетних оцінок Крістофер Боуї вважають, що для серйозної зміни ситуації на фронті Україні потрібно здобути перевагу в повітрі, і це можна зробити, втіливши у життя декілька кроків після отримання американських винищувачів F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: