ЗСУ мали продуктивну добу: втрати Росії відчутно зросли, - Генштаб

Також знищено 48 артилерійських систем і 9 танків.

Сили оборони України за минулу добу, 11 липня, знешкодили 1030 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Загальні бойові втрати Росії у війни орієнтовно склали близько 556 тисяч 650 осіб. у тому числі 1030 осіб за минулу добу, Також ЗСУ знищили велику кількість військової техніки та озброєння росіян:

танків ‒ 8191 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 15 755 (+23);

артилерійських систем – 15158 (+48);

реактивних систем залпового вогню – 1119;

засобів ППО ‒ 888 (+2);

літаків – 361;

гелікоптерів – 326;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26);

крилаті ракети ‒ 2397 (+5);

кораблі /катери ‒ 28;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84);

спеціальна техніка ‒ 2543 (+8).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Генштаб, днями ворог помітно активізувався на Торецькому і Сіверському напрямках. Напруженою залишається ситуація на Покровському.

Відео дня

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що битва за Торецьк починається. Крім того, у ЗСУ додали, що ведуться бої за селище Нью-Йорк (Донецька область).

Також українські воїни стримують наступ на Часів Яр переважаючих сил противника, зокрема десантних та мотострілецьких підрозділів, спецпризначенців, а також кримінальників зі "Шторм-V".

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