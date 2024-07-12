ЗСУ мали продуктивну добу: втрати Росії відчутно зросли, - Генштаб

Сили оборони України за минулу добу, 11 липня, знешкодили 1030 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Загальні бойові втрати Росії у війни орієнтовно склали близько 556 тисяч 650 осіб. у тому числі 1030 осіб за минулу добу, Також ЗСУ знищили велику кількість військової техніки та озброєння росіян:
- танків ‒ 8191 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 15 755 (+23);
- артилерійських систем – 15158 (+48);
- реактивних систем залпового вогню – 1119;
- засобів ППО ‒ 888 (+2);
- літаків – 361;
- гелікоптерів – 326;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26);
- крилаті ракети ‒ 2397 (+5);
- кораблі /катери ‒ 28;
- підводні човни - 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84);
- спеціальна техніка ‒ 2543 (+8).
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН з посиланням на Генштаб, днями ворог помітно активізувався на Торецькому і Сіверському напрямках. Напруженою залишається ситуація на Покровському.
Раніше військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що битва за Торецьк починається. Крім того, у ЗСУ додали, що ведуться бої за селище Нью-Йорк (Донецька область).
Також українські воїни стримують наступ на Часів Яр переважаючих сил противника, зокрема десантних та мотострілецьких підрозділів, спецпризначенців, а також кримінальників зі "Шторм-V".