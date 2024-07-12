ЗСУ стримують просування ворога на фронті / фото 10-й армійський корпус

Сили оборони України за минулу добу, 11 липня, знешкодили 1030 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Загальні бойові втрати Росії у війни орієнтовно склали близько 556 тисяч 650 осіб. у тому числі 1030 осіб за минулу добу, Також ЗСУ знищили велику кількість військової техніки та озброєння росіян:

  • танків ‒ 8191 (+9);
  • бойових броньованих машин ‒ 15 755 (+23);
  • артилерійських систем –  15158 (+48);
  • реактивних систем залпового вогню – 1119;
  • засобів ППО ‒ 888 (+2);
  • літаків – 361;
  • гелікоптерів – 326;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26);
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+5);
  • кораблі /катери ‒ 28;
  • підводні човни - 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84);
  • спеціальна техніка ‒ 2543 (+8).
ЗСУ мали продуктивну добу: втрати Росії відчутно зросли, - Генштаб

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Генштаб, днями ворог помітно активізувався на Торецькому і Сіверському напрямках. Напруженою залишається ситуація на Покровському. 

Відео дня

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що битва за Торецьк починається. Крім того, у ЗСУ додали, що ведуться бої за селище Нью-Йорк (Донецька область).

Також українські воїни стримують наступ на Часів Яр переважаючих сил противника, зокрема десантних та мотострілецьких підрозділів, спецпризначенців, а також кримінальників зі "Шторм-V".

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