Проте на Херсонському напрямку за минулу добу росіяни не проводили наступальних дій.

За минулу добу на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 57 бойових зіткнень. За даними Генштабу, на Херсонському напрямку армія РФ намагається вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, але впродовж доби противник наступальних дій не проводив.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Іванівка, що на Харківщині.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка, що на Луганщині, Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

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На Бахмутському напрямку наші бійці відбили чотири атаки противника в районі населеного пункту Кліщіївка, що на Донеччині.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили чотири ворожих атаки в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області", - зазначили у повідомленні.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, українські авіація та ракетники продовжують завдавати окупаційній армії втрат в живій силі та техніці. Так, за минулу добу українська авіація завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Також голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що наступ РФ відбудеться найближчим часом. За його словами, дата відома, проте називати її не можна.

"Але це найближчим часом, вже зовсім недовго залишилось для того, щоб офіційно керівники обласних адміністрацій мають прозвітувати, що все, все закінчили, все зробили. Військові інженери присутні в містах, вони так само контролюють, щось допомагають", - пояснив чиновник.

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