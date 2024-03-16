Він зазначив, що у такому випадку залишиться тільки варіант відкритого конфлікту Заходу і РФ, що призведе до величезної кількості жертв.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що для війни в Україні є два сценарії – встановлення перемир’я, або прямий конфлікт Заходу з Росією. Як повідомляє B92, про це він сказав на зустрічі з прем’єром Баварії Маркусом Зьодером у Белграді, коментуючи ймовірне введення західних військ в Україну.

Він зокрема, спрогнозував, що в найближчий період "у нас будуть деякі зміни в доктринах".

"Є два сценарії. Або Захід піде в напрямку повного конфлікту з Росією, або за допомогою США і Китаю якесь перемир'я буде встановлено, що означало б величезне полегшення для світу", - сказав Вучич.

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Він зазначив, що у випадку конфлікту між Заходом і Росією "ніхто нічого від цього не виграє" і заявив, що у випадку такого сценарію очікується величезна кількість жертв.

"Я не впевнений, що цей конфлікт не матиме більше жертв, ніж Друга світова Війна, яку неможливо уявити в 21 столітті, - заявив Вучич. - Ми малі і незначні в цьому сенсі, але в будь-якому випадку це вплине на Сербію. Ми повинні бути готові до будь-якого рішення, і ми дізнаємося протягом 100 днів".

Війна Росії і НАТО

Згідно з аналізом німецьких спецслужб, Москва може подвоїти свою військову міць протягом наступних п'яти років та напасти на країни НАТО вже найближчим часом.

Німецькі спецслужби роблять висновок, що "більше не можна виключати", що Путін нападе принаймні на деякі країни НАТО, такі як Балтія чи Фінляндія, з 2026 року.

Екс-головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв, що у разі перемоги в Україні РФ приблизно за 3-4 роки прийме рішення про напад на країни НАТО.

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