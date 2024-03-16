За сценарієм німецької розвідки, Путін може почати з нападу на Балтію чи Фінляндію.

Згідно з аналізом німецьких спецслужб, Москва може подвоїти свою військову міць протягом наступних п'яти років та напасти на країни НАТО вже найближчим часом. Як пише Business Insider, у оприлюдненому звіті німецької розвідки стверджується, що Москва готується до фундаментального конфлікту із Заходом, про що свідчать реструктуризація армії, переміщення військ і розміщення ракет на заході країни.

Німецькі спецслужби роблять висновок, що "більше не можна виключати", що Путін нападе принаймні на деякі країни НАТО, такі як Балтія чи Фінляндія, з 2026 року.

Business Insider наголошує, що німецькі служби досі не робили таких конкретних заяв публічно. Також до цього часу більшість військових експертів зазначали що Європа матиме значно більше часу для підготовки до протистояння.

Відео дня

У нещодавно опублікованій щорічній доповіді литовська спецслужба також говорила про підготовку Росії до протистояння з НАТО. За даними литовської спецслужби, від перебігу та результатів війни в Україні залежить, наскільки швидко та масштабно вдасться реалізувати російську військову реформу. Велику роль у цьому відіграють поставки зброї Заходом в Україну.

Тим часом в НАТО також готуються до можливого конфлікту з Росією, однак зауважують, що загострення протистояння не означає, що війна є неминучою, вона може розглядатися як "холодна війна 2.0".

Чи нападе Росія на НАТО

мериканський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що президент Росії Володимир Путін розпочав підготовку до військової агресії проти НАТО. Зазначалося, що про це свідчать два укази російського лідера від 26 лютого, які офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи.

Екс-головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв, що у разі перемоги в Україні РФ буде наступати на Литву, Латвію чи Естонію, або, можливо, на Польщу чи Румунію. Це відбудеться, як тільки Росія відновить сили після втрат в Україні - приблизно за 3-4 роки.

Вас також можуть зацікавити новини: