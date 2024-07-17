За словами президента Польщі, якщо "не затупити цей жорстокий клинок Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче нападати далі й далі".

Україна та вільні країни світу мають поіч-о-пліч протистояти агресії Російської Федерації. Про це в інтерв'ю Wirtualna Polska сказав президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, Україна і вільний світ мають разом протистояти російській агресії і повинні перемогти.

"Тому що якщо ми дозволимо Україні програти, то тоді потенційна війна Росії із Заходом буде надзвичайно близька", - вважає політик. Відео дня

Водночас, за його словами, якщо "не дати відсіч російському імперіалізму і не затупити цей жорстокий клинок Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче нападати далі й далі". При цьому, як сказав Дуда, Захід має займатися не підрахунком днів до можливого протистояння з Росією, а діями.

"Ми повинні робити свою роботу, усвідомлюючи загрози. І ми повинні діяти раціонально і спокійно. І мені здається, що саме так ми і діємо сьогодні - ми значно збільшили витрати на оборону в Польщі, і всі, я сподіваюся, розуміють, що їх необхідно підтримувати. Цього очікує і польське суспільство, хоча це і велика жертва. Але наразі метою номер один є безпека Польщі", - наголосив польский лідер.

Ймовірний напад РФ на країни НАТО - останні новини

НАТО розробляє "сухопутні коридори" для військ США на випадок війни з Росією. Про це нещодавно написало The Daily Telegraph. За наявними планами, війська США мають висадитись в портах та прямувати до східних флангів НАТО сушею.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав умову і наступну жертву Москви. За його словами, війна між Росією і НАТО можлива. Він зазначив, що цей сценарій стане реальністю у разі, якщо Україна не встоїть.

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