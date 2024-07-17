Україна та вільні країни світу мають поіч-о-пліч протистояти агресії Російської Федерації. Про це в інтерв'ю Wirtualna Polska сказав президент Польщі Анджей Дуда.
За його словами, Україна і вільний світ мають разом протистояти російській агресії і повинні перемогти.
"Тому що якщо ми дозволимо Україні програти, то тоді потенційна війна Росії із Заходом буде надзвичайно близька", - вважає політик.Відео дня
Водночас, за його словами, якщо "не дати відсіч російському імперіалізму і не затупити цей жорстокий клинок Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче нападати далі й далі". При цьому, як сказав Дуда, Захід має займатися не підрахунком днів до можливого протистояння з Росією, а діями.
"Ми повинні робити свою роботу, усвідомлюючи загрози. І ми повинні діяти раціонально і спокійно. І мені здається, що саме так ми і діємо сьогодні - ми значно збільшили витрати на оборону в Польщі, і всі, я сподіваюся, розуміють, що їх необхідно підтримувати. Цього очікує і польське суспільство, хоча це і велика жертва. Але наразі метою номер один є безпека Польщі", - наголосив польский лідер.
Ймовірний напад РФ на країни НАТО - останні новини
НАТО розробляє "сухопутні коридори" для військ США на випадок війни з Росією. Про це нещодавно написало The Daily Telegraph. За наявними планами, війська США мають висадитись в портах та прямувати до східних флангів НАТО сушею.
Раніше президент України Володимир Зеленський назвав умову і наступну жертву Москви. За його словами, війна між Росією і НАТО можлива. Він зазначив, що цей сценарій стане реальністю у разі, якщо Україна не встоїть.
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