Президент України вказав на важливість надати допомогу ЗСУ зараз.

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна між Росією і НАТО можлива. Він зазначив, що цей сценарій стане реальністю у разі, якщо Україна не встоїть.

"Хоча скажу, що якщо ми не витримаємо це все, але я вірю, що цього не станеться, але припустимо, що ми не витримаємо, то в Росії не так багато кроків куди йти далі. Вони прийдуть до балтійських держав, хоче це хтось не хоче, кажуть, що цього не буде, всі ці суперечки зайві - вони точно прийдуть, тому що їм потрібно кудись іти вперед", - заявив глава української держави в інтерв'ю бразильським журналістам.

За його словами, наступною ціллю Москви можуть стати країни Балтії, бо Володимир Путін не повторить знову своєї помилки і цього разу виступити проти країн, де не буде великого протистояння.

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"Вдруге він таку помилку не повторить, тому що простіше з меншою країною. Менше захищена, менше людей, менше зброї. І це буде країна, яка була в Радянському союзі. І під це потрапляють балтійські країни. І він туди піде", - вважає Зеленський.

При цьому він попередив, що за розвитку цього сценарію західним військам буде складно вибивати росіян.

"І це буде війна Росія-НАТО. Безумовно, вона буде, якщо Україна не встоїть. Або не йти туди. І тоді це буде перемога Росії над країнами НАТО. І тоді буде перерозподіл територій по всьому світу", - підсумував президент України.

Можлива війна РФ із НАТО - останні новини

Інформацію про можливу війну між НАТО і РФ опублікували журналісти Bild, посилаючись на секретні матеріали Бундесверу. Зазначалося, що Росія почне підготовку для атаки на Альянс у 2024 році, а бойові дії "неминуче" розпочнуться у 2025-му.

При цьому глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також заявив, що країнам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії.

Своєю чергою видання The Washington Post попередило, що в Кремлі сповнені оптимізму й упевненості, що зможуть успішно протистояти Заходу, налагодивши тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Китаєм і країнами Глобального півдня.

Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країни НАТО підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією.

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