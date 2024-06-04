За наявними планами, війська США мають висадитись в портах та прямувати до східних флангів НАТО сушею.

НАТО розробляє численні "сухопутні коридори", щоб спрямувати американські війська та озброєння до лінії фронту в разі великої наземної війни з Росією .

Як повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на джерела, за розробленими нині планами, американські солдати висадяться в одному з п’яти портів. Потім їх спрямують заздалегідь запланованими матеріально-технічними маршрутами, щоб протистояти можливій атаці Москви.

"Сухопутні коридори" напрацьовують на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні підготуватися до конфлікту з Росією в наступні два десятиліття.

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"Сухопутні коридори" для американців

Логістичні маршрути стали ключовим пріоритетом після того, як на саміті у Вільнюсі минулого року лідери НАТО погодилися підготувати 300 000 військових, які перебуватимуть у стані високої готовності для захисту Альянсу.

Наявні плани передбачають, що американські війська висаджуються в голландських портах перед тим, а потім поїздами прямують через Німеччину до Польщі. У разі вторгнення Росії в НАТО війська США прибудуть в порт Роттердама, а потім будуть відправлені на схід.

Але в НАТО домовляються про розширення маршрутів до інших портів, щоб переконатися, що Росія не зможе розірвати наземні лінії зв’язку.

"Україна дуже страждає від цих російських ракетних атак дальньої дії на системи матеріально-технічного забезпечення", - сказав генерал-лейтенант Олександр Солфранк, начальник Головного управління матеріально-технічного забезпечення НАТО Jsec.

Якщо сили НАТО, які заходитимуть з Нідерландів, постраждають від російського бомбардування або сили Москви знищать північноєвропейські порти, Альянс збирається зосередитися на портах Італії, Греції та Туреччини.

З італійських портів американські війська можуть пярмувати по суші через Словенію, Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною.

Подібні плани існують щодо транспортування сил із турецьких і грецьких портів через Болгарію та Румунію, щоб дістатися до східного флангу Альянсу.

Також розробляються плани транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.

У цих коридорах військові не будуть обмежені місцевими правилами і зможуть вільно перевозити вантажі без звичайних обмежень.

НАТО перевіряє загрозу для логістики

Протягом останніх п'яти років Jsec проводив перевірки, щоб виявити різні маршрути, якими можна було б скористатися для доставки військ для боротьби з російським вторгненням. Порти в північній Європі, такі як Нідерланди, Німеччина та країни Балтії, вважаються особливо вразливими до російських ракетних атак .

"Усе створено таким чином, щоб була необхідна стійкість - надійність та резерви", - сказав Солфранк.

Після попереджень про те, що НАТО має лише 5% необхідної протиповітряної оборони для прикриття свого східного флангу, командувач Jsec занепокоєний можливостями "земля-повітря" для захисту своїх ключових матеріально-технічних центрів.

"Оцінюючи російську війну в Україні, ми помітили, що Росія атакувала українські логістичні бази. Це має наштовхує на висновки, що величезні бази матеріально-технічного забезпечення будуть атаковані та знищені у першу чергу в ситуації конфлікту. Щодо протиповітряної оборони... Її завжди мало. Я не можу уявити ситуації, коли у вас достатньо протиповітряної оборони. Це хороший приклад застосування військового принципу: "Якщо ти хочеш бути сильним скрізь, ти не сильний ніде", - сказав Солфранк.

Протистояння Росія-НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна між Росією і НАТО можлива. Він зазначив, що цей сценарій стане реальністю у разі, якщо Україна не встоїть.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що у війні на виснаження Російська Федерація не зможе протриматися довше України.

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