Російські військові під час атак по території Україні змінюють часові проміжки між запусками ракет та дронів, кількість застосованих засобів та пору доби, але радикально нової тактики на сьогодні у них немає.
"Змінюються часові проміжки, змінюється пора доби, змінюється кількість баражуючих боєприпасів чи крилатих ракет і так далі. Тому все, що відбувається зараз, це не є чимось новим... Питання у тому, скільки сил та засобів у ворога залишилось для того, щоб завдавати повітряних далекобійних ударів високоточною зброєю", - сказав речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.
Також Ігнат зазначив, що сьогодні вночі в Полтавській області збили чотири ворожі дрони-камікадзе.
Загроза обстрілу України - що варто знати
28 лютого голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що окупанти здійснювали супутникову розвідку нових об’єктів, які відносяться до транспортної інфраструктури, і вже кілька днів готові до завдання удару.
Сьогодні, 1 березня, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що загроза завдання ворогом ракетного удару по території України залишається дуже високою. За її даними, наразі у Чорному морі перебуває 15 ворожих кораблів, з яких 5 є ракетоносіями, також фіксується активність ворожої авіації.