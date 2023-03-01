Питання полягає у тому, скільки сил та засобів залишилось в російській армії, щоб завдавати повітряних далекобійних ударів високоточною зброєю.

Російські військові під час атак по території Україні змінюють часові проміжки між запусками ракет та дронів, кількість застосованих засобів та пору доби, але радикально нової тактики на сьогодні у них немає.

"Змінюються часові проміжки, змінюється пора доби, змінюється кількість баражуючих боєприпасів чи крилатих ракет і так далі. Тому все, що відбувається зараз, це не є чимось новим... Питання у тому, скільки сил та засобів у ворога залишилось для того, щоб завдавати повітряних далекобійних ударів високоточною зброєю", - сказав речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Також Ігнат зазначив, що сьогодні вночі в Полтавській області збили чотири ворожі дрони-камікадзе.

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Загроза обстрілу України - що варто знати

28 лютого голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що окупанти здійснювали супутникову розвідку нових об’єктів, які відносяться до транспортної інфраструктури, і вже кілька днів готові до завдання удару.

Сьогодні, 1 березня, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що загроза завдання ворогом ракетного удару по території України залишається дуже високою. За її даними, наразі у Чорному морі перебуває 15 ворожих кораблів, з яких 5 є ракетоносіями, також фіксується активність ворожої авіації.

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