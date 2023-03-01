БПЛА були запущені з Брянської області Росії.

Окупанти почали запускати іранські дрони-камікадзе "Шахед" з Брянської області РФ. Як повідомляє розвідка Британії, Росія знайшла нову точку запуску БПЛА для того, щоб скоротити час їхнього підльоту до Києва та "промацати" сили ППО.

Британська розвідка нагадує, що 27 лютого Міноборони України підтвердило збиття 11 дронів Shahed із 14, запущених вночі. При цьому 9 з них було збито в районі Києва, решту - в Чернігівській області на півночі України.

Ці дрони-камікадзе були запущені з Брянської області Росії. Раніше РФ запускала їх з Краснодарського краю, через Азовське море.

Відео дня

"Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближчий до Києва", - зазначає розвідка Великобританії.

Росія атакувала Україну дронами Shahed 27.02.2023

З ночі до ранку 27 лютого Росія випустила по території України 14 дронів типу Shahed. Було знищено 11 з 14 дронів-камікадзе.

"Шахеди" у ніч проти 27 лютого російські війська запустили з території Брянської області РФ, а не зі східного узбережжя Азовського моря, як це було раніше, звертав увагу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вас також можуть зацікавити новини: