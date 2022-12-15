Населені пункти, звільнені від супротивників, повертають до життя, зазначили в Офісі президента.

У деокупованих Лимані та Святогірську на Донеччині відновили електропостачання.

Звільнені від окупантів міста повертають до життя, про це повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського.

"Лиман, Святогірськ вже зі світлом. В інших населених пунктах продовжують працювати ремонтні бригади", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що роботи ускладнюються через замінування.

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В ОП нагадали, що на Донеччині працюють пункти безоплатної видачі дров населенню.

Ситуація в Донецькій області - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня українські військові звільнили Святогірськ, а на початку жовтня - місто Лиман на Донеччині.

Наприкінці жовтня стало відомо, що до звільнених міст підвели електрику.

Варто зазначити, що російські загарбники багато разів обстрілювали неокуповані частини Донецької області, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на початку грудня розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в регіоні загинули 1 тис. 251 цивільний, а ще 2 тис. 715 мирних людей постраждали.

Українська влада закликала людей евакуюватися з регіону.

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