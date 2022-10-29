Через ворожі обстріли на Донеччині дуже страждає інфраструктура.

До деокупованих Святогірська та Лимана Донецької області підвели електрику.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

"Зараз електроенергія вже підведена до Святогірська і Лимана. Працюємо над відновленням внутрішніх мереж і поверненням життя в ці дуже сильно зруйновані деокуповані населені пункти", – наголосив Кириленко.

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Очільник ОВА зазначив, що найбільш важким напрямком на Донеччині залишається Бахмутський. Через ворожі обстріли інфраструктура Бахмута зазнає значних руйнувань.

"Ворог не припиняє спроб зайти в місто, прорвати оборону, але ці спроби є невдалими. (Ворог – ред.) зазнає втрат і відступає. Зрозуміло, що застосовує він і "вагнерівців", яких поповнюють за рахунок осіб, які перебували в місцях позбавлення волі. Але наші захисники і професійні дії військового командування ситуацію тримають контрольованою, незважаючи на постійні обстріли. Звичайно, дуже страждає інфраструктура, Бахмут дуже пошкоджено. Є руйнування, які не підлягають відновленню", – пояснив він.

Деокупація Донеччини: що відбувається в області

Донеччина поступово готується до осінньо-зимового періоду. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що газопостачання повністю відновлять у 15 територіальних громадах області. Частково зруйновані будинки намагаються законсервувати металопрофілем та плівкою, щоб захистити їх від вологи.

Водночас на деокупованих територіях продовжують знаходити тіла вбитих росіянами українців. Так, 20 жовтня стало відомо, що правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих російськими військовими під час окупації. Зазначається, що 8 тіл знайшли у Лимані, 2 у Новоселівці і 2 у Сосновому.

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