Радник голови Офісу президента нагадав, що саме Україна вважає основною для перемовин про мир з ворогом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що жодного компромісу про негайне припинення вогню для збереження за Росією окупованих українських територій не буде.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter. За його словам, єдиною "базою" в рамках формату переговорів з РФ про кінець війни являється "формула миру" президента України Володимира Зеленського.

"Жодних компромісних позицій на кшталт "негайних припинень вогню" та "переговорів тут і зараз", що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може. Лише виведення російських військ за кордони 1991 року", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП закликав не керуватися ілюзіями: "Не треба ілюзій: будь-який "Мінськ-3" лише продовжить війну в майбутньому. Саме "відмова від ілюзій" відбувається сьогодні в багатьох країнах, які ще вчора неправильно оцінювали Росію та її намір "убити" міжнародне право…", - підкреслив Подоляк.

В Саудівській Аравії обговорили "мир" на основі формули Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 5-6 серпня в Джидді (Королівство Саудівська Аравія) на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики відбулася зустріч щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України на основі реалізації української формули миру. Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав.

Водночас, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков під час спілкування з американським журналістами із The New York Times заявив, що підстав для мирного договору з Україною у Росії наразі немає. За його словами, у найближчому майбутньому Росія продовжить агресивні дії проти України.

Пєсков заявив, що у Кремлі хочуть контролювати всі ті українські території, які тепер записані у російській конституції як "частина Росії". Очевидно, що мається на увазі про прагнення Кремля повністю окупувати Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області, а також добитися від України відмови від Криму.

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