Росія хоче контролювати всі землі, які вважає своїми.

У Кремлі вважають, що підстав для мирного договору з Україною у Росії наразі немає.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков американським журналістам із The New York Times. За його словами, у найближчому майбутньому Росія продовжить агресивні дії проти України.

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Також журналісти спитали, чи хоче Москва контролювати якісь нові українські території, які не були окуповані російськими військами.

"Ні. Ми просто хочемо контролювати всі ті території, які тепер записані у нашій Конституції як наші", - стверджує Пєсков.

Він переконаний, що на виборах наступного року Путін не просто переможе, а й отримає дуже великий відсоток підтримки.

"Путіна буде переобрано наступного року, отримавши понад 90 відсотків голосів", — цитує його видання.

Війна в Україні - наслідки для Росії

Колишній прем’єр-міністр Росії Михайло Касьянов заявляв, що політичний вплив Путіна після початку війни в Україні суттєво зменшився і він неодмінно втратить владу протягом щонайбільше наступних півтора року.

Російський опозиційний політик, соціолог і журналіст Ігор Яковенко пояснював, що якщо витягнути з кремлівського режиму Путіна, то він одразу ж розвалиться, а сама війна проти України - закінчиться.

Інший російський опозиціонер Ілля Пономарьов спрогнозував падіння путінського режиму внаслідок військової поразки в Україні. Він також вважає, що Путін може й не дожити до наступного року, коли будуть російські вибори.

Російський політолог Дмитро Орєшкін повідомляв, що вибори 2024 року, які готують у Росії, не мають жодного політичного сенсу, а їхні результати є передбачуваними.

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