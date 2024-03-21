Агентурні мережі та підставні фірми намагаються купувати інформацію подвійного призначення - начебто в абсолютно не військових цілях.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважує, що є "конкретна інформація" в питанні купівлі Росією у Сполучених Штатів Америки супутникових знімків для завдання ударів по Україні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що Росія могла купувати у американських компаній супутникові знімки об’єктів в Україні, по яких потім завдавати ракетних ударів.

"Є конкретна інформація. Наразі ми не будемо її оприлюднювати. Звичайно, ворог не залишає спроб в різноманітний спосіб компенсувати брак інформації, яку може отримувати через, зокрема космічну розвідку. Також інші сучасні засоби, які дозволяють отримувати більше інформації", - зазначив Юсов.

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Так, підкреслив він, агентурні мережі та підставні фірми працюють. Вони намагаються купувати, в більшості випадків, часто інформацію подвійного призначення - начебто в абсолютно не військових цілях.

"У ворога для цього працюють великі ресурси задіяні. І це потребує серйозного реагування і з боку України, і звичайно, з боку наших партнерів. І така робота ведеться", - сказав представник ГУР.

На запитання, як можна завадити таким процесам, продажу знімків, Юсов зауважив, що може йтися, зокрема про посилення санкційної політики та постійний обмін інформацією з партнерами України.

"Дуже часто обхід санкцій відбувається в нестандартні способи, про які не завжди можна було б здогадатися навіть тим фірмам, яких задіюють в цих справах. Тому це постійна робота. В Україні працює відповідна комісія з санкційної політики, і Офіс президента нам цим надзвичайно активно працює", - зазначив представник розвідки.

Крім того, на запитання щодо засобів, які є наразі найдоступнішими для росіян в контексті збору ними інформації, яка б допомагала їм коригувати удари, Юсов нагадав, що періодично викриваються коригувальники та інформатори, які допомагають загарбникам.

"Ворог намагається застосовувати все нові і нові методи. І канали комунікації. Певні соцмережі, певні цифрові платформи, сервіси залишаються актуальними каналами комунікації, через які йде вихід на наших громадян, збір даних, передача даних. І якщо говорити про такі широко розповсюджені, то так, платформа "Телеграм" ворогом активно використовується. Не тільки для поширення фейків і різноманітних наративів російської пропаганди, але й для збору даних і такої інформації", - сказав він.

Водночас, додав представник ГУР, у "Телеграмі" працює і "величезна кількість патріотичної спільноти і людей, які ведуть активну боротьбу в медіа-напрямку з ворогом також".

Росія купує спутникові знімки України - що відомо

Раніше американський журнал The Atlantic писав, що Росія може завдавати дальніх ударів крилатими ракетами, найімовірніше, з використанням супутникових знімків, наданих американськими компаніями.

Супутник робить знімки місця, а через кілька днів або тижнів прилітає ракета. Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, можливо, для перевірки ступеня шкоди.

У Міністерстві оборони України підозрюють, що Росія купує супутникові знімки у США через сторонні компанії, і що ці зображення "можуть бути використані у збройній агресії проти України". Йдеться про дві найбільші у США компанії, які займаються комерційною супутниковою зйомкою, а саме Maxar і Planet.

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов зауважив, що росіяни могли купувати супутникові знімки України у американських компаній. Ці знімки використовувалися для завдання ударів по українських містах.

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