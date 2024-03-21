Глава ГУР зазначив, що всі країни купують супутникові знімки.

Росіяни могли купувати супутникові знімки України в американських компаній. Ці знімки використовувалися для нанесення ударів по українських містах.

"Усі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони і раніше використовували комерційні знімки", - зазначив у коментарі Суспільному голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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Американський журнал The Atlantic писав, що Росія може завдавати дальніх ударів крилатими ракетами, найімовірніше, з використанням супутникових знімків, наданих американськими компаніями.

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Зазначається, що супутник робить знімки місця, а через кілька днів або тижнів прилітає ракета. Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, можливо, для перевірки ступеня шкоди.

В Україні ж стверджують, що стежать за прольотами супутників Росії, і до недавнього часу припускали, що сателіти союзників не будуть доступні для вигоди Росії.

У Міноборони України підозрюють, що Росія купує супутникові знімки в США через сторонні компанії, і що ці зображення "можуть бути використані у збройній агресії проти України". Йдеться про дві найбільші компанії у США, що займаються комерційною супутниковою зйомкою, а саме Maxar і Planet.

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