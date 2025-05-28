Росіяни прагнуть усе робити, аби зайти на Дніпропетровщину, не полишають мрії захопити Покровськ і Костянтинівку, а також створити буферну зону вглиб Сумщини на 10 км.

Російські загарбники накопичують сили на Сумському напрямку і не змінюють цілей щодо наступальних дій на сході і півдні України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня.

Зокрема, у президента запитали, які нові наступальні операції готують росіяни та якими кроками вони збираються затягувати війну. Як відзначив Зеленський, російські окупанти роблять постійні наступальні дії.

"Великої операції їм не вдалося зробити. Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії. Як то на Покровському напрямку, на Костянтинівці, у нас були проблеми, але були успішні бої. За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 кілометри на Костянтинівці", - наголосив Зеленський.

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Президент пояснив, що росіяни не можуть повністю зняти всіх своїх військ з Покровського напрямку.

"Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ. Ми робили на Курщині відповідні кроки. Так само зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Сьогодні взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіно", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про поповнення обмінного фонду, і це дуже важливо для України.

У цьому зв'язку, українські Сили оборони продовжать діяти на Курщині. Також російські загарбники здійснюють диверсійні операції на Сумщині, але українські захисники відповідають.

Як наголосив Зеленський, росіяни "будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області":

"Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ, вони роблять незмінні дії. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року".

При цьому, уточнюючи ситуацію стосовно Сумського напрямку, Зеленський сказав, що найбільші, найсильніші російські війська сьогодні знаходяться на Курському напрямку з метою "виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину".

"Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Зараз це так. Хоча на Курщині, я вважаю, правильно наші війська зробили. Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання. Тобто ми там знаходимося, допоки "рускі" не захочуть закінчити війну або хоча б перший крок – припинення вогню", - відзначив Зеленський.

Як додав президент, цілі в окупантів незмінні:

"Є в них деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять – не впевнений, що в тверезому стані – руські, яким все одно скільки там людей загине. Форсувати річку, ми розуміємо, що це таке на Херсонщині, сьогодні абсолютно неможливо".

Наступ РФ - останні новини з фронту

За даними видання The Washington Post, російські успіхи на фронті "сповільнюються і продовжують досягатися за рахунок високих втрат". Росія, найімовірніше, скористається своєю перевагою, щоб посилити атаки влітку в спробі прорватися через оборону України. Але це може бути остання можливість для Москви.

Як стверджує речник оперативно-тактичного угруповування військ "Харків" Павло Шамшин, фактично літня наступальна операція росіян вже почалася й розраховувати на те, що найближчим часом буде перемир’я, не варто.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, ініціатор війни проти України Володимир Путін вірить у ефективність літнього наступу РФ оскільки не має правдивої інформації про реальну ситуацію на полі бойових дій, генерали йому брешуть.

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