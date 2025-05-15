За словами його речника, не варто розраховувати на перемир’я найближчим часом.

Російські окупанти по суті вже почали літню наступальну операцію, каже речник оперативно-тактичного угруповування військ "Харків" Павло Шамшин.

"Усі бачили тих делегатів, яких вони відправили на переговори в Стамбул. Це якісь ноунейми й сприймати це серйозно, як мені здається, не варто. Але нехай, ми всі прагнемо миру. Ніхто так не хоче миру, як українські військові…" - сказав він в етері телемарафону.

Військовий нагадав, що росіяни жодного разу не дотримувалися обіцянок щодо припинення вогню - зазвичай вони маніпулюють або готуються до нових атак. Як додав речник, імітація переговорів - це звичний інструмент загарбників:

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"Наразі окупанти накопичують сили. Фактично літня наступальна операція ворога почалася й розраховувати на те, що найближчим часом буде перемир’я, я б не став".

Він також розповів, що біля Липців на Харківщині наразі загострення - противник пішов на штурм з використанням бронетехніки. Українські захисники знищили її та мотоцикли, а потім перейшли до ліквідування піхотних груп, які спішилися.

Ситуація на фронті

Як писав УНІАН, сьогодні у Державній прикордонній службі повідомили, що війська окупантів намагаються невеликими групами заходити на Сумщину, щоб накопичитися та розширити там зону бойових дій.

Крім того, зараз загарбницькі сили Російської Федерації намагаються розширити свої дії у Чернігівській та Харківській областях.

А в Силах оборони півдня кажуть, що армія Росії рветься до адміністративного кордону Запорізької, Донецьої та Дніпропетровської областей.

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