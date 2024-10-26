Ще один чоловік у Харківській області зазнав гострої реакції на стрес.

Унаслідок чергових обстрілів російських окупантів є загиблі у Херсонській та Харківській областях.

Як повідомив у Telegram-каналі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, сьогодні, 26 жовтня, російська армія забрала життя ще двох людей в області.

"Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці", - зазначив він.

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Крім того, у Харківській ОВА повідомили, що близько 11:40 росіяни обстріляли село Радькове. Ворожий боєприпас влучив в приватний житловий будинок.

"З-під завалів приватного житлового будинку в селі Радькове Чугуївського району рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес", - йдеться у повідомленні ОВА.

Удари окупантів по Україні

Унаслідок нічного удару ворога по Дніпру відомо вже про п’ятьох загиблих та 21 постраждалого.

Крім того, у Києві загинула 14-річна дитина, ще шестеро мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми. Також у Київській області загинула жінка, а 13-річний хлопець отримав незначні ушкодження.

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