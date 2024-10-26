Більше двох десятків людей постраждали.

Унаслідок нічного удару окупантів по житловому будинку в Дніпрі загинули дружина та донька поліцейського, загалом у місті загинуло четверо людей.

Про це у Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він зауважив, що молодшу доньку слідчого вдалося врятувати. "Загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені", - написав урядовець.

Крім того, нагадав він, російська атака по Києву забрала життя 14-річної дитини. "6 мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми", - написав Клименко.

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Також у Київській області внаслідок нічного удару ворога одна особа від отриманих поранень померла в лікарні. Постраждала і дитина 2011 року народження.

"Цієї ночі підрозділи ДСНС ліквідували 7 пожеж, спричинених російським обстрілом. Поліцейські, рятувальники - всі працювали на місцях влучань, на деяких обʼєктах ще триває розбір завалів", - повідомив міністр.

Як уточнив у Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявили тіло. "Це четверта жертва нічної атаки", - написав він.

Лисак також зауважив, що у місті 21 людина постраждала, з них 7 - у лікарні. 17-річний хлопець перебуває у важкому стані.

"У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один - аварійний", - зазначив голова ОВА.

Атака окупантів на Дніпро

В ніч на 26 жовтня окупанти завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки було знищено житлову двоповерхівку та гараж. Також пошкоджень зазнали корпуси лікарні, 13 багатоповерхівок, два приватні будинки та десятки машин.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи удари, наголосив, що російські вбивці повернулися до своєї звичної справи, знову б’ючи по українських містах.

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