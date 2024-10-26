Ракети поцілили у 8-поверховий житловий будинок / Дніпропетровська ОВА

Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру, станом на ранок кількість постраждалих збільшилася, відомо, що серед загиблих дитина.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки відомо про 19 постраждалих, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані. Троє людей загинули, серед них – дитина.

"Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні", - зазначив він.

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Як повідомили у ДСНС, внаслідок російських обстрілів Дніпра врятовано 2 особи, з них 1 дитина. Тривають пошуково-рятувальні роботи, додатково залучено кінологічну службу "Антарес".

Мер міста Борис Філатов, коментуючи ракетну атаку на місто, зазначив, що удар був по звичайному житловому будинку на 8 квартир, поруч не було жодних військових цілей. Поруч ще один такий само житловий будинок зруйнований.

"Є загиблі. У дитини відірвана рука… Вони хочуть нас знищити. Памʼятайте про це кожного дня", - наголосив він.

Ракетні атаки Росії

Цієї ночі російські окупаційні війська знову атаквали Україну, жителі Києва повідомляли про роботу протиповітряної оборони, невдовзі стало відомо про масштабну пожежу в Солом'янському районі столиці. 

Внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Загинула дівчинка 2009 року народження, ще п'ятеро людей постраждали (одну з них госпіталізували). 

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