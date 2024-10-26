Удар був по звичайному житловому будинку на 8 квартир.

Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру, станом на ранок кількість постраждалих збільшилася, відомо, що серед загиблих дитина.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки відомо про 19 постраждалих, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані. Троє людей загинули, серед них – дитина.

"Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні", - зазначив він.

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Як повідомили у ДСНС, внаслідок російських обстрілів Дніпра врятовано 2 особи, з них 1 дитина. Тривають пошуково-рятувальні роботи, додатково залучено кінологічну службу "Антарес".

Мер міста Борис Філатов, коментуючи ракетну атаку на місто, зазначив, що удар був по звичайному житловому будинку на 8 квартир, поруч не було жодних військових цілей. Поруч ще один такий само житловий будинок зруйнований.

"Є загиблі. У дитини відірвана рука… Вони хочуть нас знищити. Памʼятайте про це кожного дня", - наголосив він.

Ракетні атаки Росії

Цієї ночі російські окупаційні війська знову атаквали Україну, жителі Києва повідомляли про роботу протиповітряної оборони, невдовзі стало відомо про масштабну пожежу в Солом'янському районі столиці.

Внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Загинула дівчинка 2009 року народження, ще п'ятеро людей постраждали (одну з них госпіталізували).

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