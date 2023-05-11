Окупанти на півдні в паніці та розпорошують свої зусилля по кільком напрямкам.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону розповіла, як на діях ворога позначилась відсутність розуміння куди прийдеться основний удар контрнаступу ЗСУ.

"Їх паніка проглядається і полягає в тому, що не знають в якому напрямку очікувати максимальної сили удару і розпорошують свої зусилля. І на Запорізький напрямок , і на Херсонський", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що на Херсонщині ситуація залишається досить напруженою. "Ворог продовжує обстріли, незважаючи на те, що все ж таки відчуває утиснення з нашого боку. І намагається займати позиції дуже обережно, тому що почувається дуже неспокійно в цій смузі, над якою ми постійно працюємо. Дуже щільно проводить мінування від урізу води лівого берега вглиб, намагаючись забезпечити собі нездатність для сил оборони подолати річкову перепону і подальший суходол. Таким чином вони намагаються захиститися", - акцентувала Гуменюк.

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Вона додала, що про наміри окупантів облаштувати рубіж оборони свідчить проведення "евакуації" цивільних мешканців. "І евакуація мирного населення з тих регіонів цих напрямків, є таким підтвердженням, що вони там намагаються облаштувати той самий рубіж оборони на який мають певні сподівання", - підкреслила Гуменюк.

Ситуація на окурованому півдні України - деталі

Окупанти "евакуюють" цивільне населення із прифронтових районів захоплених територій України для того, щоб згодом використати їх у якості "живого щита".

7 травня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що процеси евакуації окупантами місцевого населення на захоплених територіях Херсонщини тривають вже давно. Спочатку окупанти вивозили місцевих мешканців, щоб зайняти їхні будинки, а потім, щоб прикритися ними у якості "живого щита". Вона зазначала, що нещодавно розпочата евакуація на окупованих територіях Запоріжжя має таку ж мету - переховування за цивільними.

9 травня повідомлялося, що російські загарбники здійснюють потужні обстріли прибережної частини Херсонської області, тому що дуже налякані очікуваним контрнаступом Збройних сил України. Як зазначала керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк ворог усвідомлює, що форсування Дніпра – це потужна і складна операція, і все одно побоюється контрнаступу ЗСУ з усіх напрямків.

Сьогодні, 11 травня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має декілька варіантів проведення контрнаступальних дій. Він акцентував, що остаточне рішення щодо контрнаступу буде залежати від актуальних обставин.