Україна завдає дальніх ударів по російських об'єктах, щоб "розм'якшити" російську оборону.

ЗСУ почали "формувати операції" напередодні довгоочікуваного контрнаступу, що виражається в завдаванні ударів по російських складах зброї, командних центрах і скупченнях техніки для підготовки поля бою до початку наступальних дій.

Як пояснив виданню CNN високопоставлений військовий представник США, це стандартна тактика перед великими наступальними операціями.

Він нагадав, що минулого року перед визволенням Харківської області та Херсона ЗСУ аналогічно завдавали дальніх ударів по російських об'єктах, щоб "сформувати поле бою". Представник Пентагону вважає, що підготовчі операції можуть тривати протягом багатьох днів, перш ніж почнеться основна частина наступу.

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Крім того, кампанія дальніх ударів по російських об'єктах може бути спрямована на дезінформування противника. Співрозмовник видання зазначив, що перед Харківським контрнаступом подібного "розм'якшення" російської оборони майже не було.

"Це був блискавичний наземний наступ. Більша частина підготовки припала на Херсон шляхом дальніх атак на мости, склади з боєприпасами та командні центри. Більшість з них були виконані HIMARS", – заявило джерело.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

За словами президента Зеленського, Україні потрібен ще час для підготовки до контрнаступу. Зокрема очікується поставка додаткових обсягів озброєнь, які потрібні для наступальних операцій.

Тим часом окупанти вже почали впадати в істерику, вбачаючи в кожній тактичній операції ЗСУ на фронті той самий великий контрнаступ. Наприклад, напередодні ватажок "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ нібито йде вже повним ходом.

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