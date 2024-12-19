За словами Джонатана Світа, Вашингтон повинен припинити грати за правилами Путіна і перехопити ініціативу.

Російський правитель Володимир Путін прагне повного знищення України або на полі бою, або за столом переговорів. На сьогодні він втратив понад 766 тисяч солдатів мертвими або пораненими і тепер все частіше кидає північнокорейські війська в свою м’ясорубку. Про це у своїй статті для The Hill пише американський полковник у відставці Джонатан Світ, який прослужив 30 років офіцером армійської розвідки.

Він зазначає, що введення сухопутних військ Північної Кореї - третьої країни та неофіційного члена "Осі зла" - поставило конфлікт "на погану траєкторію".

"Ця остання російська ескалація демонструє непохитну рішучість Москви знищити Україну. Так само, як і гіперзвукова ракета "Орешник", "передова балістична ракета середньої дальності", вперше застосована проти цивільних цілей у Дніпрі 21 листопада", - йдеться у статті.

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На думку автора, війна Путіна проти президента України Володимира Зеленського явно стала особистою - диктатор РФ страждає від синдрому роздратування від України: зневага до українського народу, культури та президента перемогла його почуття логіки та розсудливості.

"Він, по суті, подвоює вплив на Україну, нещодавно покинувши ключові військові об’єкти в Сирії, його ворота в Північну Африку, Сахель, Судан і Близький Схід – і все це в його безрозсудному прагненні до перемоги в Україні. Використання північнокорейських військ є лише його останньою ескалацією, щоб компенсувати військові поразки Кремля", - зазначає експерт.

Світ підкреслює, що в оточенні прихильників Путін грає у свою воєнну гру, яка зараз здебільшого побудована на закликах:

"Тепер вони змушені воювати зі зброєю часів Корейської війни 1950-х років. І ведучи цю війну, Путін стрімко руйнує російську економіку".

За словами аналітика, російська армія має лише одну реальну перевагу: масовість, у піхоті та артилерії. При цьому розгортання ракет малої та середньої дальності може бути використано для блокування цих сил до того, як вони прибудуть на українські поля бою.

"Якщо їх не зупинити, російські та північнокорейські війська продовжуватимуть поступове просування по принципу м’ясних штурмів", - прогнозує Світ.

Він переконаний, що обраному президенту США Дональду Трампу після інавгурації потрібно "покласти край блефу Путіна", щоб продемонструвати йому, що він не може перемогти:

"Вашингтон повинен припинити грати за правилами Путіна і перехопити ініціативу. Суверенітет і територіальна цілісність України не можуть бути предметом переговорів. Винагорода за російську агресію не є прийнятним напрямком дій".

За словами Світа, генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлог, спецпредставник Трампа з питань України та Росії, може зробити саме це - він повинен діяти свідомо, не відволікаючись на російську дезінформацію. Зокрема, експерт закликає майбутнього главу Білого дому зміцнити позицію Келлога в переговорах, "покінчивши з притулком, наданим Москві на полі бою адміністрацією Байдена".

"Це означає дозволити Україні блокувати російські та північнокорейські війська, їхні системи озброєння та склади боєприпасів на російському боці кордону. Це також означає знищення місць запуску безпілотників і ракет у Росії разом із їхніми екіпажами та надання українцям можливостей витіснити російські сили в ближньому бою з України. В гіршому випадку Путін не сяде за стіл переговорів, щоб виграти час і спробувати втягнути Трампа в погану угоду - у капітуляцію України перед Росією", - попередив Світ.

"Мирні" переговори з РФ - останні новини

Правитель РФ Володимир Путін назвав умови для мирних переговорів з Україною. За його словами, підписувати мирну угоду буде тільки з головою Верховної Ради, тому що президент Зеленський нібито "нелегітимний".

Також Путін заявив, що Росія готова вести діалог з Україною "без попередніх умов, але на основі Стамбульських домовленостей і реалій на землі".

У свою чергу Володимир Зеленський відреагував на ультиматуми Путіна. Він зазначив, що Україна "нічого не підписувала, ніяких угод не існувало".

Як сказав Зеленський, Путін - "просто старий фантазер, реально, він живе в іншому світі, у своєму акваріумі".

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