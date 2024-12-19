Путін також уперше прокоментував ліквідацію російського генерала Ігоря Кирилова.

Російський диктатор Володимир Путін заявив про свою готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "у будь-який час". Про це він сказав під час так званої "прямої лінії", відповідаючи на запитання журналіста NBC News.

"Я не знаю, коли ми з ним (Трампом) зустрінемося. Він нічого не говорить, я з ним не розмовляв понад чотири роки. Я готовий до цього. У будь-який час. Готовий буду і до зустрічі, якщо він захоче цього", - сказав Путін.

Він також заявив, що готовий до "переговорів і компромісів" з Україною. При цьому Путін заявив, що Україна була згодна на Стамбульські домовленості, але потім "чомусь" відмовилася. Російський диктатор навіть назвав винного у зриві цих переговорів - колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона.

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"Приїхав пан Джонсон, така, з гарною зачіскою людина, і сказав, що їм потрібно воювати до останнього українця. Ось вони воюють", - сказав Путін.

Він також уперше прокоментувавліквідацію російського генерала Ігоря Кирилова, назвавши це "терористичним актом".

"Це вбивство скоєно у спосіб, небезпечний для життя багатьох", - сказав Путін журналісту NBC, додавши при цьому, що Україна "неодноразово здійснювала такі теракти щодо багатьох громадян РФ".

Інші заяви Путіна

Російський диктатор зізнався, що росіяни схильні до розпалювання конфліктів і воєн, тому що їм нудно, коли все спокійно, стабільно і розмірено. Путін заявив, що Росії потрібна "двіжуха".

Він також знову похвастався своїм "Орєшником", заявивши, що ніхто не зможе збити цю ракету. Путін запропонував перевірити ефективність "Орєшника" на цілі в Києві.

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