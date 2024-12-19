Він заявив, що підписувати мирну угоду буде тільки з головою Верховної Ради, тому що президент Зеленський нібито "нелегітимний".

Російський диктатор Володимир Путін назвав умови для мирних переговорів з Україною і сказав, з ким готовий підписати договір про перемир'я.

Під час щорічної "прямої лінії" Путін заявив, що Росія готова вести діалог з Україною "без попередніх умов, але на основі Стамбульських домовленостей і реалій на землі".

При цьому він сказав, що підписувати документи про мир Росія буде тільки з "легітимним керівником України", знову видавши маячню про нібито "нелегітимність" чинного президента Володимира Зеленського.

Відео дня

У цьому контексті він сказав, що в Україні "легітимною" є Верховна Рада і голова Ради. Строк же чинного президента, як він знову стверджує, закінчився і "в Конституції України немає вказівок на можливість продовження повноважень президента навіть в умовах воєнного стану".

"Ми будемо розмовляти з будь-якою людиною - зокрема й Зеленським. Але вона має бути легітимною. Підписувати договір ми повинні з тими, хто є легітимною владою - Рада та її голова", - заявив російський диктатор.

Путін про війну в Україні

Російський диктатор укотре повторив, що Росія нібито готова до переговорів, адже війна - "мистецтво компромісу". Він нагадав про домовленості, які обговорювалися у квітні 2022-го у Стамбулі, стверджуючи, що Київ також був готовий укласти їх. Але, за словами диктатора, західні союзники нібито змусили українську делегацію відмовитися від цих домовленостей.

Путін не відповів на запитання про те, коли саме закінчиться війна проти України, але пообіцяв, що росіяни "точно виб'ють Сили оборони" з відповідних територій, зокрема з Курської області.

Вас також можуть зацікавити новини: