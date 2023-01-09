Зараз дії Тегерана розглядаються саме з такої позиції.

Іран постачає дрони-камікадзе Росії, яка застосовує їх для обстрілу об'єктів енергетичної та цивільної інфраструктури України. Ці терористичні дії проти мирного населення відносяться до військових злочинів. І Тегеран може опинитися в позиції їхнього співучасника.

Таку заяву зробив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у коментарях журналістам. Він сказав: "Їхня зброя використовується для вбивства мирних жителів в Україні і для того, щоб занурити міста в холод і темряву, що, з нашої точки зору, ставить Іран в положення, коли він потенційно може сприяти широкомасштабним військовим злочинам".

Застосування іранських дронів в Україні: остання інформація

Росія почала використовувати безпілотники камікадзе Shahed-131/136 у вересні минулого року. З тих пір вони застосовувалися для ударів по цивільній, а потім і енергетичній інфраструктурі.

Відео дня

Остання масштабна атака дронами була організована в ніч на 2 січня. Метою був Київ, проте сили ППО відпрацювали ідеально. Вони збили 39 БПЛА Shahed та інші цілі.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 2 січня заявив, що окупанти готують тривалі бомбардування іранськими дронами "на виснаження". Наші захисники готуються протидіяти атакам.

У Тегерані 3 січня цинічно заявили про неучасть у війні проти України. Нібито жодна з країн не надала доказів протилежного.

Військовий експерт Олександр Коваленко підрахував, що Росія витратила 193 дрона із загальних 250, які Іран передав у другій партії.

США 6 січня ввели санкції проти виробника дронів-камікадзе. До списку увійшли керівники та члени правління компанії Qods Aviation Industries, ключового військового іранського виробника.

Вас также могут заинтересовать новости: