Вашуніна ліквідували 14 липня.

В Україні ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна. Він керував "Ленінградським полком".

Як пише російське видання "ФедералПресс", про це повідомив спікер Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Олександр Бєльський. Топ-окупанта знищили 14 липня. За словами Бєльського, Вашунін з групою "ухвалив рішення прийти на допомогу загону "Шторм", який потрапив в оперативне оточення.

"Полковник з групою підтримки висунулися назустріч загону. Їх рух було помічено противником, командир і його бійці вступили в бій з ворогом", – заявив він.

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Бєльський додав, що під час бою Вашунін був відсічений від групи і отримав серйозне поранення, внаслідок якого і помер.

Ліквідація окупантів в Україні

За час повномасштабного вторгнення лише за офіційними даними Генштабу ЗСУ, на війні проти України знищили 242 620 окупантів. 660 з них ліквідували за минулу добу, 23 липня.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили базу російських окупантів, де базувалися до десятка загарбників. Удару завдали моряки річкової флотилії Військово-Морських Сил ЗС України.

Крім того, 16 липня стало відомо, що на початку червня ліквідували командира 96-ї розвідувальної бригади окупаційних військ РФ. Українські військові знищили полковника Максима Харламова.

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