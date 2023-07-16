Йдеться про командира 96-ї окремої розвідувальної бригади з Нижнього Новгорода.

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. На початку червня було ліквідовано командира однієї з розвідувальних бригад окупаційних військ РФ, полковника Максима Харламова.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". За його словами, ворожого командира було "успішно демілітаризовано" 4 червня 2023 року.

Йдеться про командира 96-ї окремої розвідувальної бригади з Нижнього Новгорода. Штефан також опублікував фото знищеного загарбника.

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Втрати Росії в Україні

Станом на ранок 15 липня 2023 року у Генштабі ЗСУ повідомляли про 237 180 знищених в Україні російських окупантів. Майже 600 загарбників ліквідували протягом минулої доби. Також російська армія втратила тисячі одиниць техніки, зокрема, 4102 танки, 8019 броньованих машин тощо.

Крім того, як повідомив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, в районі Марʼїнки Донецької області загарбники закидали ЗСУ "м'ясом" загонів "Шторм-Z". Усі атаки було відбито. Він також додав, що минулої доби було знищено 55 окупантів, поранено 156 окупантів.

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