Зокрема, посилиться супутниковий моніторинг та обмін розвідданими.

Євросоюз розглядає можливість запровадження спільного морського патрулювання та військово-морських навчань для боротьби з кораблями-шпигунами Росії та захисту критично важливої морської інфраструктури.

Про це повідомляє видання Financial Times. За даними видання, у п'ятницю опублікують оновлену морську стратегію з відповідним планом.

Так, він включатиме заклик до проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС, збільшення кількості військових патрулів та патрулів берегової охорони при покращенні координації між країнами-членами.

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Єврокомісар з питань довкілля та океанів Віргініус Синкявічюс пояснив, що стратегія також передбачає посилений супутниковий моніторинг та обмін розвідданими між країнами. Крім того, займуться боротьбою з нерозірваними боєприпасами і мінами в морі. Для цього після завершення війни в Україні буде створення ціла група для очищення Чорного моря.

"Безумовно, існує потреба в подальшій розбудові потенціалу та можливостей країн-членів", - зазначив він.

За словами комісара, напад на газопровід "Північний потік" показав необхідність посилення пильності щодо морської діяльності в Європі. Водночас у ЄС попередили про зростаючу кількість доказів російської активності навколо офшорних вітрових електростанцій, нафтових і газових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.

Підтримує створення відповідного плану і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Хоча у плані наголошується на співпраці з НАТО, Боррель наголошує, що війна в Україні виявила необхідність для Євросоюзу вжити власних захисних заходів.

Захист об'єктів критичної інфраструктури

У лютому стало відомо, що у НАТО створять координаційну групу для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи.

"Ми будемо тісно співпрацювати з Європейським Союзом через цільову групу НАТО-ЄС щодо стійкості та критичної інфраструктури", – зазначив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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