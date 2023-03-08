Проаналізовано дії ЄС для підтримки України і те, що можна ще зробити, зазначив євродипломат.

Віце-президент Європейської комісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив у середу, 8 березня, що Україна має виграти війну, яку розпочала Росія, щоб настав мир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Стокгольмі на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони 27 країн-членів Євросоюзу. Євродипломат повідомив, що сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков розповів останню інформацію про ситуацію на полі бою і пояснив поточні воєнні потреби України.

"Ми знаємо після заслуховування міністра Резнікова, що наступні тижні і місяці - в основному ми говоримо про тижні - будуть критичними, тому що воєнне положення на місцях залишається дуже складним, особливо в Бахмуті, де тривають завзяті бойові дії", - повідомив Боррель.

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Також були проаналізовані дії Євросоюзу для підтримки України і те, що можна ще зробити.

"Після заслуховування міністра Резнікова я думаю, що Україна має чіткий сигнал - щоб настав мир, вона має виграти війну. І саме тому ми маємо продовжити підтримувати Україну", - заявив Боррель.

Допомога Україні від ЄС - що сьогодні треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 березня, Жозеп Боррель запропонував через Європейський фонд миру виділити ще 2 млрд євро на підтримку України. Мета виділення цих коштів - задоволення потреб України в артилерійських боєприпасах швидкими темпами, нарощення виробничих потужностей і зменшення часу на виробництво боєприпасів у країнах ЄС.

Боррель також повідомив, що до кінця березня у рамках військової місії Євросоюзу будуть підготовані понад 11 тисяч українських військових.

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