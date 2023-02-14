У НАТО мають намір збільшити зусилля щодо запобігання та протидії загрозам критично важливої інфраструктурі, включаючи підводні кабелі та трубопроводи.

У НАТО створять координаційну групу для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Таку заяву на брифінгу зробив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Столтенберг підкреслив, що НАТО продовжує працювати над заходами безпеки країн-членів Альянсу, одним з напрямків якої є захист критичної підводної інфраструктури.

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"Ми вирішили створити нову координаційну групу в штаб-квартирі НАТО, щоб скласти карту наших вразливих місць і взаємодіяти з промисловістю. Це підтримає наші зусилля щодо запобігання та протидії загрозам критично важливої інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи", – сказав генсек НАТО.

"Ми будемо тісно співпрацювати з Європейським Союзом через цільову групу НАТО-ЄС щодо стійкості та критичної інфраструктури", – зазначив він.

Вибухи на "Північному потоці"

Наприкінці вересня 2022 року оператор Nord Stream повідомив, що в обох нитках російського газопроводу різко знизився тиск. Повідомлялося про витік до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

27 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що в районі"Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційна Заява по "Північному потоку". В той же день заява по"Північному потоку" зробили і в ЄС.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що російська влада не виключає можливість саботажу.

В Євросоюзі вважають, що витоки газу сталися в результаті навмисних дій. Лідери західних країн також не виключали, що це був саботаж.

Відповідальними за розслідування в ЄК назвали представників Швеції, Данії та Німеччини.

Росія запропонувала свою участь у розслідуванні вибухів на газопроводі.

Шведська прокуратура повідомила агресору, що не зацікавлена в реалізації ініціативи Росії про створення Спільної слідчої групи для розслідування пошкоджень на об'єктах.

Відмову від співпраці в Швеції пояснили тим, що задоволення запиту Росії представляло б загрозу безпеці країни.

Служба державної безпеки Швеції підтвердила, що витік стався в результаті вибухів.

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