Блок зобов'язався поставити 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом року. Міністри оборони Євросоюзу обговорять це питання наступного тижня.

Європейський Союз поінформував держави-члени, що блок навряд чи виконає зобов'язання надати Україні 1 мільйон пострілів артилерійських боєприпасів. Це ускладнює здатність Києва встигати за власним виробництвом Росії.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, Європейська служба зовнішньополітичної діяльності (EAS) поінформувала дипломатів про те, що ЄС, швидше за все, не досягне мети, наміченої на березень 2024 року.

Відповідно до планів, складених раніше цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12-місячного періоду, спочатку за рахунок використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

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Однак, уже минуло більше половини озвученого часу, а поставити вдалося лише 30% від плану. І судячи з обсягу підписаних на сьогоднішній день контрактів, ЄС ризикує не досягти своєї мети, зазначає Bloomberg.

Представник EAS відмовився коментувати це питання, посилаючись на конфіденційний характер обговорень.

Джерела видання зазначають, що деякі держави-члени неохоче розкривають подробиці поставок, і ЄС може попросити їх надати більше інформації про заплановані поставки, щоб мати повну картину. Це питання буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу наступного тижня.

Постачання України боєприпасів стає ще більш актуальним у зв'язку з тим, що Росія змогла наростити власне виробництво. За словами джерел Bloomberg, деякі держави-члени під час зустрічей на цьому тижні відзначили, що поставки, надані Москві Північною Кореєю, ще раз підкреслюють необхідність підвищення ефективності ЄС.

Раніше в цьому місяці в Південній Кореї заявили, що Пхеньян відправив до Росії понад 1 мільйон снарядів.

"Оскільки Україна готується до тривалої війни, будь-який дефіцит у Європі ризикує стати критичним, якщо поставки і підтримка США також сповільняться або президентська виборча кампанія в наступному році призведе до зміни позиції", - пише Bloomberg.

На цьому тижні Пентагон заявив, що почав скорочувати військову допомогу Україні через затримки фінансування в Конгресі.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у березні ЄС прийняв рішення про відправку Україні 1 мільйон боєприпасів протягом найближчого року. Згідно з планами, снаряди повинні бути надані з власних запасів країн-учасників Програми, а з бюджету ЄС їм буде виділена компенсація. На ці цілі в ЄС погодилися витратити 1 мільярд євро.

Тим часом, на тлі того, що запаси зброї у західних партнерів виснажуються, а потреба на фронті залишається вкрай високою, Київ намагається наростити власне виробництво.

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