У Євросоюзі розповіли про можливі причини.

Євросоюз не зможе передати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня.

"Треба виходити з того, що 1 мільйон не буде досягнуто", - сказав на початку саміту міністрів оборони ЄС у вівторок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Politico.

За словами верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Бореля, щоб покращити роботу, оборонні фірми мали б більше зосередитися на передачі боєприпасів в Україну та менше - на експорті в інші країни. Дипломат сумнівається, що оборонні виробничі потужності ЄС досягли верхньої межі.

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"Майте на увазі, що європейська оборонна промисловість експортує багато — близько 40% продукції експортується в треті країни... Тому справа не у відсутності виробничих потужностей, а в тому, що вони відправляють свою продукцію на [інші] ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне, а це українці. Це питання забезпечення іншого ринку, який міг би бути для них більш цікавим", — пояснив Боррель журналістам

Зазначається, що країни, розташовані ближче до лінії фронту, сприймають цю обіцянку більш серйозно. Зокрема, Естонія оголосила про "найбільшу закупівлю у Європі" артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів на 280 мільйонів євро.

"Ми надіслали пропозицію про закупівлю п’яти європейським компаніям, тож ці гроші підуть європейським компаніям на виробництво 155", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Однак ЄС потрібно зробити більше, щоб задовольнити потреби України. Певкур додав, що Євросоюз виробляє щонайбільше 700 000 патронів на рік. Це значно менше розрахункової цифри в 3 мільйони, які були б необхідні для постачання Україні, а також для створення національних запасів боєприпасів.

Боєприпаси для України

У березні країни-члени ЄС вирішили відправити Україні 1 мільйон боєприпасів протягом найближчого року. Снаряди повинні бути надані з власних запасів країн-учасників Програми, а з бюджету ЄС їм буде виділена компенсація. На це вирішили витратити 1 мільярд євро.

Нещодавно у ЗМІ просочилась інформація, що ЄС не встигає виконати свою обіцянку. Це підтвердив раніше й очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

На тлі цієї ситуації стало відомо, що за підсумками 2023 року обсяги виробництва зброї підприємствами "Укроборонпрому" мають зрости на 62% у порівнянні з минулим роком. Першочерговим пріоритетом "Укроборонпрому" у компанії назвали виробництво боєприпасів. Також серед головних напрямків – безпілотники, бронетехніка, протитанкові ракетні комплекси та засоби ППО.

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