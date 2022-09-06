За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Українські воїни знищили вже понад 50 тисяч окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали: особового складу - близько 50150 (+350) осіб ліквідовано, танків ‒ 2077 (+9) од, бойових броньованих машин ‒ 4484 (+25) од, артилерійських систем – 1179 (+22) од, РСЗВ – 296 (+2) од, засоби ППО - 156 (+0) од, літаків – 236 (+0) од, гелікоптерів – 207 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9), крилаті ракети - 209 (+4), кораблі /катери - 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од, спеціальна техніка - 109 (+2)", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські захисники знищили 86 російських загарбників та ліквідували ворожі склади на півдні України.

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