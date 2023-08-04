У МЗС Польщі вимагають невідкладно надати пояснення.

Військові вертольоти Білорусі 1 серпня дійсно порушили повітряний простір Польщі. Відповідну інформацію посольство Польщі в Мінську передало в білоруське зовнішньополітичне відомство.

Зазначається, що посольство в Мінську 4 серпня передало до Міністерства закордонних справ Білорусі "детальну інформацію, що підтверджує факт, що 1 серпня 2023 року два білоруських військових вертольоти порушили повітряний простір Польщі".

"Надані дані суперечать позиції Білорусі, висловленої в офіційних заявах МЗС Білорусі та Міністерства оборони. Закликаємо білоруську сторону невідкладно надати пояснення інциденту, виправити позицію з цього питання і припинити всі провокації вздовж польсько-білоруського кордону", – йдеться у заяві МЗС Польщі.

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Білоруські вертольоти вторглися в Польщу - що відомо

1 серпня два військові вертольоти Білорусі перетнули кордон з Польщею в районі Біловежі на дуже низькій висоті, через що їх не одразу змогли засікти радарами.

Варшава після інциденту збільшила число військових на кордоні і виділила додаткові сили й засоби для охорони. Крім того, в МЗС Польщі закликали до "повної ізоляції" Білорусі і викликали білоруського дипломата.

Пізніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що після інциденту вертольоти перекинули на аеродром Мачулищі, де пілотів зустріли силовики.

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