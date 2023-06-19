Також пропонується розірвати з країною дипломатичні відносини.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі державою-агресором. Також група народних депутатів закликає розірвати з країною дипломатичні відносини.

Як наголосив у Telegram народний депутат Ярослав Юрчишин, цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні. Він зауважив, що проект постанови ВРУ зареєструвала 16 червня, та закликав парламентарів підтримати це рішення.

"Ми пам’ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали і вдячні бійцям Полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєнні на нашій території. Зрештою, в свідомості суспільства Білорусь Лукашенко вже давно агресор. Треба довести це і в юридичній площині. Щоб і світ не сумнівався, накладаючи санкції", – заявив він.

Війна в Україні: роль Білорусі

З початку російського вторгнення Білорусь надає Росії свою територію для ведення війни проти України. Саме звідти російські війська наступали на північні регіони нашої країни в лютому 2022 року. З території Білорусі також неодноразово здійснювалися обстріли українських міст.

Нещодавно президент РФ Володимир Путін також повідомив, що на території Білорусі розмістять ядерну зброю. Перші ядерні заряди, за його словами, вже поставили. Водночас представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що доказів прибуття ядерних ракет на територію Білорусі ще немає. При цьому сховища для їх зберігання вже підготовлені.

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