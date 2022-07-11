Наразі вже налагоджені маршрут, техніка і все необхідне для евакуації населення.

З Донеччини евакуювалися понад мільйон місцевих мешканців, наразі в регіоні залишилися близько 340 тисяч місцевого населення.

Так, приблизно 20,4% мешканців залишилися у своїх домівках, всі інші вже евакуювалися у безпечні місця. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На 24 лютого постійно проживало 1 млн 670 тис. населення на підконтрольній території Донецького регіону. Лишилось десь 340 тис. населення", - зазначив очільник ОВА.

"Це доволі велика кількість, їх також необхідно розміщати по всій території України у відносно безпечних областях", - зазначив він, однак додав, що адміністрація працює над тим, щоб евакуація була ще більш ефективною.

За його словами, наразі вже налагоджені маршрут, техніка і все необхідне для евакуації, однак існує проблема з кінцевими місцями тимчасового перебування евакуйованих донеччан.

Нагадаємо, українські бійці стримують російську армію на межі Луганської та Донецької областей, росіянам не вдалося просунутися на Донеччину й перерізати дорогу Бахмут – Лисичанськ.

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