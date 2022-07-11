Луганщина продовжує стримувати російські окупаційні війська від наступу на міста Донеччини.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни намагаються безуспішно "дотиснути" Луганщину. Ворожі склади в глибокому тилу продовжують палати, деякі детонують днями, орки вже відчувають проблеми з підвезенням боєкомплектів. Логістика рашистів порушена. Луганщина стримує росіян від наступу на міста Донеччини", - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що так звана "оперативна пауза" росіян - це їхня безпомічність, внаслідок вибухів на складах боєприпасів.
"Люди на окупованих територіях масово хочуть виїжджати, але шляхів зробити це безпечно немає, а їхати через декілька країн наважуються не всі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти вивозять з порожніх квартир жителів окупованого Сєвєродонецька не лише побутову техніку, а й меблі. Зайшовши у місто, загарбники спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі від осель та почали грабувати.