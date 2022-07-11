Росіяни намагаються безуспішно "дотиснути" Луганщину.

Луганщина продовжує стримувати російські окупаційні війська від наступу на міста Донеччини.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни намагаються безуспішно "дотиснути" Луганщину. Ворожі склади в глибокому тилу продовжують палати, деякі детонують днями, орки вже відчувають проблеми з підвезенням боєкомплектів. Логістика рашистів порушена. Луганщина стримує росіян від наступу на міста Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що так звана "оперативна пауза" росіян - це їхня безпомічність, внаслідок вибухів на складах боєприпасів.

"Люди на окупованих територіях масово хочуть виїжджати, але шляхів зробити це безпечно немає, а їхати через декілька країн наважуються не всі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти вивозять з порожніх квартир жителів окупованого Сєвєродонецька не лише побутову техніку, а й меблі. Зайшовши у місто, загарбники спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі від осель та почали грабувати.

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