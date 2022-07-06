Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні.

Українські бійці стримують російську армію на межі Луганської та Донецької областей, росіянам не вдалося просунутися на Донеччину й перерізати дорогу Бахмут – Лисичанськ.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми стримуємо ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти несуть значні втрати, у чому зізнаються самі. Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні. Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням у Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених", - написав він.

За словами Гайдая, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована.

"З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована", додав він.

Гайдай зазначив, що 5 липня росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але "знов доповісти своєму керівництву їм нічого: під тиском наших бійців ворог змушений був відійти".

"Поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці (колишній Стаханов, окупований із 2014 року – ред.)", – додав голова Луганської ОВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз бої тривають в районі Білогорівки та Новокостянтинівки Луганської області.

Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: