Окупанти вибрали кілька пріорітетних напрямків для передислокації.

Партизани фіксують переміщення військової техніки РФ з Новоазовська (Донецька область) у напрямку Бердянська - там помічено велику кількість вантажівок з БК окупантів.

Про це заявив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. На його думку, армія РФ знову взяла в "пріорітет" саме цей напрям.

Також поновився рух змішаної техніки РФ через Нікольський район. Відповідні колони прямують за напрямами Розівка/Пологи/Оріхів.

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"Незвично, джерелом (точкою старту) є північ району, що межує з Вугледаром/Волновахою", - вказав Андрющенко.

За його словами, переміщення техніки з Новоазовська та Волновахи через місто зберігаються. Однак не можна казати, що вони мають масовий характер.

Партизани "спалили", де росіяни ховають техніку у Криму

Сьогодні партизанський рух "АТЕШ" заявив, що "спалив" чергову базу армії РФ в тимчасово окупованому Криму. Вона знаходиться біля Джанкоя.

Її вдалося виявити завдяки пильності агента "АТЕШ": він помітив колони техніки, яку передислоковували війська РФ на місцевий зерносклад в селі Зарічне Джанкойського району. Наразі Росія стягнула до свого "сховища" близько 20 одиниць техніки. Її охороняють військові.

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